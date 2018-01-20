200 خبيراً وباحثاً يشاركون في "الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي" الـ 19

الشارقة 24:

ينطلق منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي الـ 19 في الخامس من فبراير المقبل ويستمر أربعة أيام، بمشاركة 200 خبيراً وباحثاً ومختصاً وأكاديمياً من مختلف بلدان العالم، حيث ينقلون تجاربهم وأفكارهم وخبراتهم إلى الشارقة، لتتفاعل مع ما تمتلكه الإمارة من مبادرات في عالم البيئة وصونها، حيث يناقش المشاركون في المنتدى الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، مواضيع ومحاور عدة، من بينها الموضوع التصنيفي والموضوع البيطري وموضوع المحميات، بالإضافة إلى الموضوع التقني.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "يركز منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في نسخته التاسعة عشرة، على ثلاثة موضوعات أساسية بشكل متوازٍ، هي الموضوع التصنيفي الذي يتناول القائمة الحمراء الإقليمية للنباتات المستوطنة في شبه الجزيرة العربية، والذي سيكون مشابهاً لذلك الذي أجري للزواحف في منتدى عام 2012، والطيور في عام 2013، والثدييات في عام 2016، والأشجار في عام 2017، وذلك بهدف تقديم تحديث للتوزيع والوضع الحالي، وكذلك التهديدات الرئيسية، وتوصيات سبل المحافظة عليها".

وأشارت السويدي إلى أن المنتدى يتضمن جلسات ومحاضرات وندوات ونقاشات حول هذه المواضيع الرئيسية، بمشاركة خبراء ومختصين وباحثين وأكاديميين من مختلف بلدان العالم، حيث تشكل تلك المشاركات قيمة مضافة للمنتدى الذي تحرص الهيئة على تنظيمه وعقده سنوياً وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود من أجل بيئة خالية من الأخطار التي تهدد الأنواع، في ظل سعي الهيئة إلى التأكيد على أهمية المحافظة على البيئة وصون التنوع الحيوي.

وسيعرض موضوع المناطق المحمية للمعيار العالمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، حيث ستسمح هذه الورشة التمهيدية بالبدء في التعرف على المواقع في شبه الجزيرة العربية التي تسهم بشكل كبير في التنوع البيولوجي العالمي، وتحديد الثغرات في شبكات المناطق المحمية في شبه الجزيرة العربية.

ويناقش الموضوع البيطري قضية التشخيص البيطري في المنازل، وهو استمرار لموضوعين سابقين، الأول كان في العام 2015، حيث تناول أداء التشريح وجمع العينات، والثاني كان في العام 2017، حيث تناول التعريف بالديدان الطفيلية. وفي هذا العام سيتم التركيز بشكل أكبر على مجموعات السوائل الجسدية وتقييمها، وستستخدم دراسات مختلفة لتسليط الضوء على استخدامها في المجموعات البيطرية.

أما الموضوع التقني فسيبحث الاستخدام المتزايد للطائرات من دون طيار في الحفاظ على التنوع الحيوي، بما في ذلك رسم الخرائط، ومسوحات الحياة البرية، والرصد، وإنفاذ القانون، والطب في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي.

وتتجلى أهمية المنتدى في كونه محطة لقاء وتفاعل الخبراء والمختصين من مختلف بلدان العالم، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، بما يساعد في معرفة أوضاع وطبيعة الحياة الطبيعية في دولة الإمارات بشكل خاص، ومنطقة شبه الجزيرة العربية بشكل عام، كونها تتمتع بتنوع حيوي كبير، كما يساعد على تنظيم خطط مختلفة تتعلق بحماية الثروة والتنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية.