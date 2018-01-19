9 قتلى جراء عواصف تضرب شمال أوروبا

الشارقة 24 – أ ف ب:

ضربت عواصف قوية مناطق في شمال أوروبا، يوم الخميس، متسببة بشل حركة الطيران والقطارات، وموقعة تسعة قتلى بينهم ستة في ألمانيا.

وألغت المانيا كل رحلات القطارات للمسافات الطويلة ليوم على الأقل، كما ألغيت العديد من الرحلات الداخلية فيما كانت الرياح القوية الشبيهة بإعصار تجتاح البلاد.

وأودت العاصفة بستة أشخاص في ألمانيا، بينهم اثنان من رجال الإطفاء الذين تم نشرهم، ضمن عمليات الطوارئ، واثنان من سائقي الشاحنات الذين اجتاحت الرياح عرباتهم.

وهذه اسوأ عاصفة تضرب ألمانيا منذ 2007، بحسب هيئة الأرصاد الألمانية.

وفي هولندا، التي كانت أكبر المتضررين من الرياح العاتية، قتل شخصان تحت أشجار اقتلعتها الرياح، وفيما رفعت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرها إلى الحد الأعلى الأحمر، قتل رجل يبلغ من العمر 62 عاماً في بلدة أولست وسط هولندا بسبب تساقط أشجار.

وقتل هولندي آخر "62 عاماً" في مدينة اينسخيديه بشرق هولندا، عندما سقطت شجرة على سيارته.

في بلجيكا المجاورة، قتلت امرأة عندما اصطدمت السيارة التي تقودها بشجرة أثناء عبورها غابة على بعد 35 كلم جنوب بروكسل.

وألغى مطار امستردام، أحد أكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً، كل رحلاته لفترة وجيزة فيما كانت الرياح تعصف بسرعة 140 كلم في الساعة في بعض المناطق، واستؤنفت الرحلات لاحقاً لكن طلب من جميع الركاب التأكد من مواعيد الرحلات بحسب ما ذكر المطار في تغريدة مضيفاً "لغاية الآن تم إلغاء 320 رحلة".

واضطر المطار أيضا إلى إغلاق مداخل اثنتين من قاعات المغادرة الثلاث، بعد أن تطايرت قطع من سقفه.

وشهدت الطرق فوضى في الحركة، وقال مكتب المرور الوطني الهولندي إن 66 شاحنة انقلبت بسبب الرياح العاتية متسببة باختناقات مرورية كبيرة على الطرق السريعة، في أعلى رقم مسجل منذ 1990.

كما اغلقت جميع الطرق والجسور الأكثر عرضة للخطر أمام حركة المرور.

في مناطق أخرى في أوروبا، أعلنت مقاطعة تيرول بغرب النمسا، أن أجزاء من خط القطارات ويستبان الذي يربط فيينا ولينز وسالزبورغ أغلق صباح الخميس تحسباً لخطر حصول انهيارات ثلجية، بحسب السكك الحديد الوطنية.