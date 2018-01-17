الزيودي والمزروعي يحاوران الشباب حول المستقبل المستدام

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن التقنيات الحديثة تلعب دورا مهما في خلق حلول لتحديات التغير المناخي عالمياً، وذلك من خلال التعامل معها كفرص لتنفيذ مشاريع ابتكارية جديدة، تحقق استفادة اقتصادية ومنافع بيئية تقلل من التأثيرات المناخية وتساعد على التكيف معها.

جاء ذلك خلال حضور معاليه ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب انطلاق فعاليات ملتقى "تبادل الابتكارات بمجال المناخ" (كليكس)، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة بمشاركة 27 مشروعا لرواد أعمال ومبتكرين في تحقيق الاستدامة في مجالات الزراعة والتنقل النظيف وجودة الهواء، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات التمويلية والمستثمرين.

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية للملتقى إن الوزارة ضمن دورها في تحقيق استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة مدعوما بتوجيهات القيادة الرشيدة، واستراتيجية التغير المناخي 2050، أعلنت في أكتوبر الماضي عن تنظيمها ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ "كليكس" بهدف جذب أفكار ومشاريع الشباب ورواد الأعمال الابتكارية في مجالات الزراعة والتنقل النظيف وجودة الهواء وعرضها على منصة واحدة مع المؤسسات التمويلية والمستثمرين القادرين على توفير الدعم اللازم لها لتنفيذها على أرض الواقع.

وأشار معاليه إلى أن إدارة الملتقى تلقت منذ الإعلان عنه 364 طلب مشاركة من رواد أعمال ومبتكرين يمثلون 65 دولة حول العالم، اختارت لجنة التحكيم منها 27 ابتكاراً لعرضها على منصة الملتقى، بحسب التزامها بالمحددات والشروط التي تم الإعلان عنها، ومدى قدرتها على تحقيق الإفادة البيئية المطلوبة.

من جهتها، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب، في كلمتها خلال إطلاق أعمال الملتقى: "أصبحت أبوظبي نموذجاً رائداً في الاستدامة ومن خلال جهودها في نشر حلول الاستدامة وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى تهدف لضمان مستقبل مزدهر ومنها أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يركز بشكل رئيسي على جيل الشباب، فهم يشكلون الشريحة الأكبر والأهم في مجتمعنا، ومشاركتهم اليوم في صناعة حلول مبتكرة ومتكاملة تضمن نجاحهم غداً في بناء مستقبل أفضل، فالاستثمار في الجيل القادم يوازي في أهميته الاستثمار في الموارد الطبيعية لتحقيق الاستدامة."

ودعت المزروعي كافة المشاركين في ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ إلى تحقيق الاستفادة القصوى من فعالياته.