اعتماد تمويل منشأة لإنتاج الطاقة من النفايات في الشارقة

الشارقة 24 – وام:



استكملت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "بيئة" عملية توفير التمويل اللازم لبناء منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة وتعمل بالوقود المتعدد وهو مشروع رائد تابع لشركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة التي تأسست بالشراكة بين "مصدر" و"بيئة" وجرى إطلاقها في مايو 2017.



وتلقى هذا المشروع الأول من نوعه لتحويل النفايات إلى طاقة WTE في دولة الإمارات تعهدات تمويلية من صندوق أبوظبي للتنمية وبنك أبوظبي التجاري وشركة سيمنز للخدمات المالية ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية.



وقع وثائق التمويل الأربعاء محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لشركة بيئة وسعادة خليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومازن زعمط رئيس الخدمات المصرفية للشركات بأبوظبي والعين في بنك أبوظبي التجاري ورونالد شالونز براون الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للخدمات المالية وماساتوشي تاكيساكو المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، مجموعة "اس ام بي سي".



كما جرى الإعلان، عن استكمال اتفاقية تصميم وإنشاء وتشغيل مع "كونستركشنز اندستريالز دو لا ميديترينيه" وهي شركة فرنسية رائدة في مجال تحول النفايات إلى طاقة.



وجرى العام الماضي توقيع اتفاقية توريد النفايات واتفاقية شراء الطاقة للمحطة مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.