إعلان أسماء الحاصلين على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار

الشارقة 24 – وام:



أعلن، الأربعاء، عن أسماء الحاصلين على منحة الدورة الثالثة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار خلال حفل أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



حضر الحفل عدد من الوزراء وكبار الشخصيات والدبلوماسيين يتقدمهم معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مصدر" ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة إلى جانب نخبة من العلماء والباحثين والمهتمين .



وضمت قائمة الباحثين الحاصلين على منحة هذه الدورة البالغة 5 ملايين دولار أميركي: "البروفيسور علي أبشاييف من مركز أبحاث تفتيت البرد في روسيا ويتناول مشروعه البحثي اختبار صنع تيارات عامودية لتكوين سحب اصطناعية ممطرة والبروفيسور إريك فريو من جامعة كولورادو ويتناول مشروعه البحثي مراقبة ورصد عملية تلقيح السحب بشكل مباشر باستخدام أنظمة الطائرات بدون طيار والدكتور لولين تشويه من معهد "هوا شين تشوانغ تشي" للعلوم والتكنولوجيا في الصين ويتناول مشروعه البحثي "استخدام النمذجة العددية المتقدمة من أجل إيجاد حلول للاستمطار".



وقام معالي أحمد جمعة الزعابي بتكريم الحاصلين على المنحة بالنيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.