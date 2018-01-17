الثلوج تشل الحياة في ولايات جنوب أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

اجتاحت عاصفة ثلجية معظم جنوب الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، ما أجبر المدارس على إغلاق أبوابها وأدى لتأجيل أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل قياسي.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن ترافيس: إن العاصفة تسببت في وفاة أحد الأشخاص عندما هوت سيارة من فوق جسر متجمد في وقت متأخر الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة الوطنية للطقس، أن تحذيرات من سوء حالة الطقس صدرت للولايات الشمالية الشرقية وحتى ولايات منتصف الأطلسي والولايات الجنوبية الشرقية وكذلك وسط ساحل تكساس المطل على خليج المكسيك.

ووفقاً لموقع فلايت وير دوت كوم، فقد ألغيت أو تأجلت أكثر من 360 رحلة جوية من مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، يوم الأربعاء، بينما ألغيت أو تأجلت أكثر من 60 رحلة أخرى في مطار رالي دورهام الدولي.

وقال مسؤولون إن حكام جورجيا ونورث كارولاينا ولويزيانا، أعلنوا حالة الطوارئ بسبب الطقس المتجمد الذي تسبب في عدد من حوادث السيارات خلال ساعات الذروة.

وقال خبير الأرصاد دان بيترسون: إن انهمار الثلوج في وسط وشمال جورجيا انتهى، لكن موجة قطبية ستؤدي إلى هبوط درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، ما يؤدي إلى تجمد الطرق في وسط نورث كارولاينا، يوم الأربعاء.