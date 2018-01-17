"التغير المناخي" تطلق المنصة الوطنية لبيانات جودة الهواء عن طريق الأقمار الاصطناعية

الشارقة 24 – وام:



دشنت وزارة التغير المناخي والبيئة، الثلاثاء، على هامش مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة الوطنية لبيانات جودة الهواء عن طريق الأقمار الاصطناعية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل مستويات ومصادر ملوثات الهواء في الدولة بهدف مواكبة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والارتقاء بمستوى جودته إلى مستهدفات رؤية 2021.



وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لإطلاق المنصة الوطنية: "إن حكومة دولة الإمارات أطلقت في أكتوبر الماضي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والتي تمثل المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية وستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى أن تصبح الإمارات من ضمن الأفضل بالعالم في المجالات كافة"، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية دعت إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة إضافة إلى استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة وجودة عالية.



وأضاف معاليه: "إنه ومن هذا المنطلق ارتأينا توظيف تقنية الأقمار الاصطناعية في رصد جودة الهواء حيث أنه وبالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تم تطوير بوابة إلكترونية تحتوي على خرائط توضح تراكيز ملوثات الهواء من بيانات الأقمار الاصطناعية وتضم مجموعة من الصور التي توضح بدقة تراكيز ملوثات الهواء واتجاهها على الدولة في كل ساعة ضمن نطاق كيلومتر مربع".



ولفت إلى أن الميزة الرئيسية لاستخدام بيانات الأقمار الاصطناعية في الدولة تتمثل في تغطية المساحات التي لا تتوفر فيها محطات رصد جودة الهواء المحيط، كما تلعب نماذج المحاكاة المتوفرة في المنصة الوطنية دورا مهما في معرفة الوضع الحالي والتنبؤ بالأوضاع المستقبلية لحالة ونوعية الهواء.



من جهتها أكدت المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة خلال العرض التوضيحي الذي تم تقديمه في المؤتمر أن جودة الهواء من القضايا ذات الأولوية في دولة الإمارات مما لها تأثيرات صحية واقتصادية وبيئية كما أنها أحد أهداف الأجندة الوطنية والتي تهدف إلى رفع معدل جودة الهواء في الدولة من معدله الحالي إلى 90% بحلول عام 2021.