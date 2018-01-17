"بيئة" تستعرض أحدث ابتكاراتها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة

الشارقة 24 – وام:



تستعرض شركة الشارقة للبيئة "بيئة" خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة أبرز حلولها المبتكرة للتصدي للتحديات البيئية الشائعة وأهم مشاريعها الريادية في مجال الطاقة المتجددة.



كما تعرض شركة "بيئة" في جناحها - الذي صمم بشكل صديق للبيئة - الحاويات الذكية التي توفر الاتصال اللاسلكي بالإنترنت "واي فاي" وآلات استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير والمركبات الكهربائية لتنظيف الصحراء وتطبيق "بيئة" على الهواتف الذكية وحلول رصد جودة الهواء والمياه.



وتقدم "بيئة" من خلال جناحها شرحا عن جائزتها التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم "الجائزة المدرسية للتميز البيئي" والتي تأتي في إطار سعي الشركة إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع المشاركة في الفعاليات التعليمية البيئية بين الطلبة من مستوى رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.



وسلطت هند الحويدي مديرة التثقيف البيئي بشركة بيئة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" الضوء على "الجائزة المدرسية للتميز البيئي" التي تم طرحها للمرة الأولى على مستوى إمارة الشارقة فقط وكانت تعرف بجائزة الشارقة للوعي البيئي وتهدف إلى إشراك الطلبة وبفعالية في مجموعة من المشاريع البيئية الخلاقة التي تتناول الموضوع المخصص لكل دورة من الجائزة.



وكشفت الحويدي عن أنه تم توسيع نطاق الجائزة حتى أصبحت تشمل جميع إمارات الدولة وذلك بهدف الدفع بجهود التثقيف البيئي ونشر ثقافة البيئة الخضراء في مختلف الإمارات وتم إعادة إطلاق الجائزة لدورة موسم 2017 - 2018 تحت مسمى "الجائزة المدرسية للتميز البيئي".



وأشارت إلى أن العدد الإجمالي المشارك خلال هذا العام وصل إلى 311 مدرسة مشاركة من إمارات الدولة، لافتة إلى أن المسابقة هي عبارة عن عدد من المعاير المحددة تضعها "بيئة" تشمل عددا من الفئات منها فئة أفضل تجربة علمية بيئية وفئة أفضل فيلم بيئي وفئة أفضل اختراع بيئي وتكون هذه الفئات مخصصة للمدرسة ككل كما أن هناك فئة خاصة تكون خاصة للمعلم وكذلك الطالب المميز وذلك لتشجيع الطالب على الإبداع.



ونوهت إلى أن هناك لجنة تحكيم ستتولى اختيار وتحديد المدارس المؤهلة للفوز بالجائزة حيث سيتم توزيع الجوائز على الفائزين وتصل إجمالي قيمة الجوائز التي تقدم للمدارس والمعلمين والطلاب إلى 200 ألف درهم.