زلازل متفاوتة الشدة تهز باكستان والفلبين وإيران

الشارقة 24 – وكالات:

هز زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان، يوم الأحد، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 190 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال أفغانستان.

وشعر بهزة الزلزال في باكستان سكان مناطق بيشاور ووادي سوات ومعظم المناطق المحاذية للحدود مع أفغانستان.

وفي الفلبين، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً قوته 5.1 درجة هز الفلبين، يوم الأحد، على بعد نحو 64 كيلومتراً بين غربي وجنوب غربي مقاطعة باتانجاس على جزيرة لوزون.

وقدر معهد علم البراكين والزلازل في الفلبين قوة الزلزال بأنها 5.2 درجة، وقال إنه لا يتوقع أضراراً، لكن من المرجح حدوث هزات ارتدادية.

وذكرت هيئة المسح أن الزلزال وقع على عمق نحو 34 كيلومترا.

وفي إيران، ضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر بلدة سومار في محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وحسب مركز رصد الزلازل للبلاد، ضربت الهزة مساء الأحد، أطراف سومار على الحدود بين محافظتي إيلام وكرمانشاه وبعمق 10 كيلومترات داخل الأرض، من دون أن ترد أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.