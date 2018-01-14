قتيلان و65 جريحاً بزلزال بقوة 7.3 درجة في بيرو

الشارقة 24 – أ ف ب:

قضى شخصان على الأقل وأصيب 65 آخرون، جراء زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب جنوب بيرو صباح الأحد، مثيراً الذعر بين السكان الذين كانوا نائمين.

وقال الجنرال يورغي تشافيز مدير المعهد الوطني للدفاع المدني للصحافيين "سقط قتيلان في منطقة أريكويبا وتم إحصاء 65 جريحاً حتى الآن"، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

والزلزال الذي شعر به سكان العاصمة ليما، حدد مركزه جنوب غرب بلدة أكاري الساحلية على المحيط الهادئ في إقليم أريكيكا على بعد حوالي 500 كلم جنوب ليما.

وأوضح معهد الجيوفيزياء في بيرو أن مركز الزلزال تحت البحر على بعد حوالي 56 كلم من مدينة لوماس الساحلية.

وقالت البحرية الحربية إنها لم تصدر إنذاراً للتحذير من حصول تسونامي، كما استبعد مركز التحذير من أمواج المد البحري في المحيط الهادئ في هاواي حصول تسونامي في باقي الدول المطلة على المحيط.

واستيقظ عدد كبير من سكان بيرو على الزلزال، وقال مريض يرقد في مستشفى خاص في ليما "شعرنا هنا بالزلزال لوقت طويل جداً".