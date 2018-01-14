فرار الآلاف في الفلبين بعد تحذيرات من ثوران بركان "مايون"

الشارقة 24 – واس:

أفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل "فيفولكس"، أن الثوران التدفقي الثاني لبركان "مايون" في إقليم ألباي 330/ كيلومتراً جنوب العاصمة مانيلا، استمر نحو خمس دقائق، الأحد.

ورفع المعهد مستوى التحذير من بركان "مايون" إلى المستوى الثاني، السبت، بعد أول ثوران تدفقي، الذي أطلق عمودًا من الرماد بلغ ارتفاعه 2500 متر تقريبًا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية أرثر جوميز، إن أكثر من 2200 شخص من سكان بلدات جوينوباتان وكاماليج وكابانجان، فروا من منازلهم الواقعة عند سفح جبل مايون جراء الرماد المتساقط منذ أمس السبت. وثار البركان البالغ ارتفاعه 2472 مترا نحو 50 مرة منذ عام 1616، وكان آخر ثوران مميت له في مايو 2013 عندما توفي خمسة أشخاص وأصيب سبعة آخرين.