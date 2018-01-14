انطلاق أعمال الجمعية العمومية الثامنة لـ "آيرينا" في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

بدأت، السبت، أعمال الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في أبوظبي وتستمر يومين بمشاركة أكثر من 1100 ممثل حكومي من 153 بلداً.

ويرسي هذا الاجتماع خططاً استراتيجية توجه عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال السنوات الأربع المقبلة وذلك بما يضمن اضطلاعها بدورٍ ريادي في دفع مسيرة التحول بقطاع الطاقة العالمي.

وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي وانتشار هذه الطاقة في جميع أنحاء العالم نجد أنفسنا مقبلين على مرحلةٍ جديدة في مسيرة التحول بقطاع الطاقة.. إذ تغدو الطاقة المتجددة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية عدا عن دورها البارز في معالجة مشكلة تغير المناخ والحد من تلوث الهواء.

ولفت إلى أن الوكالة تمثل الأسرة العالمية للطاقة المتجددة وهي مستعدة لدفع عملية تحويل الطاقة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ المنصوص عليها في الاتفاقات العالمية التاريخية التي تم التوصل إليها في عام 2015.