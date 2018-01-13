20 قتيلاً على الأقل في انهيار أرضي بولاية كاليفورنيا الأميركية

الشارقة 24 – د ب أ:



يسابق أكثر من 600 من رجال الإنقاذ الزمن، لتحديد مكان خمسة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضى قاتل في جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية.



وذكرت شرطة الولاية، أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 20 شخصاً، بعدما انتشل رجال الإنقاذ جثة أخرى.



وقال لايل واجينيك من إدارة الأشغال العامة، بمقاطعة سانتا باربارا "مع مرور الوقت تتضاءل فرصنا، لكننا مازلنا نأمل فى العثور على ضحايا على قيد الحياة".



وقد تسبب تدفق الطين والحطام الناجم عن الأمطار الغزيرة في وقت سابق من الأسبوع، إلى مقتل 17 شخصاً من بينهم أربعة أطفال، كما أصيب 28 آخرون جراء الانهيارات الطينية التي ضربت منطقة مونتيسيتو بمقاطعة سانتا باربارا، على بعد نحو 150 كم شمال غرب لوس أنجليس.



ودمر الطين والحطام اللذان تدفقا إلى أسفل الجبال 65 منزلاً على الأقل، وألحقا أضراراً بنحو 462 منزلاً آخرين أسفل منطقة حريق توماس الذي اندلع يوم 4 ديسمبر الماضي.