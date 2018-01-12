زلزال قوته ست درجات يهز منطقة نائية بوسط ميانمار

الشارقة 24 – رويترز:



قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً قوته ست درجات هز منطقة نائية بوسط ميانمار الجمعة.



ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وكان مركزه على بعد نحو 40 كيلومتراً غربي بلدة فيو و176 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من يانجون.



وقال ثيت سين، وهو نائب بالبرلمان عن منطقة فيو، إنه لا توجد تقارير حتى الآن عن أضرار أو إصابات.



وأضاف لرويترز عبر الهاتف: "كان الزلزال قوياً بحق وتكرر ثلاث مرات ولم أسمع شيئاً عن أضرار أو إصابات حتى الآن".