"التغير المناخي" تطلق مبادرتين لتنمية المناطق الساحلية والبحرية

الشارقة 24 – وام:





أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، إطلاق مبادرتين بيئيتين ضمن مبادرات الوزارة في 2018 "عام زايد" رجل البيئة الأول، لتنمية المناطق الساحلية والبحرية في دولة الإمارات، تتمثل الأولى في زراعة 30 ألف من أشجار القرم، والثانية في إنشاء مجموعة من حدائق المرجان.

وقال معاليه: "إن المبادرتين تأتيان في إطار استراتيجية الوزارة 2017-2021 التي تستهدف تحقيق استدامة النظم الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من تداعيات التغير المناخي، حيث تسهم المبادرتان في توفير ملاذ آمن للتنوع الأحيائي المميز في الدولة، وتقليل نسب غازات الدفيئة في الهواء من خلال امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم تحقيق مفهوم الاستدامة الذي تستهدفه رؤية الإمارات 2021، وستتابع الوزارة مع السلطات المحلية المختصة في كل إمارة لتحديد أماكن تنفيذ المبادرتين".