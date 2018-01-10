مقتل 15 جراء انهيار طيني في كاليفورنيا

الشارقة 24 - د ب أ:

قتل ما لا يقل عن 15 شخصاً ولا يزال العديد في عداد المفقودين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت موقع حريق في جنوب كاليفورنيا مؤخراً في انهيار طيني.

وقالت يانيريس مونيز المتحدثة باسم مقاطعة سانتا باربارا: "لقد كان لدينا يوماً صعباً للغاية"، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن معظم الوفيات في منطقة مونتيسيتو بمقاطعة سانتا باربارا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار في المنطقة صباح يوم الأربعاء.