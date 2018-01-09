منسوب المياه يتراجع في نهر الراين بألمانيا

الشارقة 24 - د ب أ:

بدأ منسوب المياه في نهر الراين بألمانيا في التراجع بعد ارتفاعه مطلع الأسبوع جراء الأمطار الغزيرة وذوبان الجليد.

وأعلن مركز رصد الفيضانات لنهر الراين في مدينة ماينتس الألمانية، الثلاثاء، أن منسوب المياه في دوسلدورف وصل إلى 38ر8 متر في الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) وتراجع بمقدار سنتيمترين عند السادسة صباحاً.

وفي كولونيا، حيث وصل ارتفاع النهر إلى أعلى مستوياته بعد ظهر يوم أمس، تراجع المنسوب إلى 72ر8 متر بحلول الخامسة صباحا. وتوقع مركز رصد الفيضانات المزيد من التراجع في المنسوب بحيث يصل إلى ما بين 37ر8 و66ر8 متر عصر اليوم.

ويعني تحسن الأحوال الجوية المزيد من التراجع في منسوب النهر. وكان جرى فرض قيود على حركة النقل النهري في الكثير من المناطق بعدما جعلت المناسيب المرتفعة هذه الحركة خطيرة. ومن المتوقع رفع هذه القيود مع تراجع منسوب المياه.

ورغم المنسوب المرتفع، فإن الدفاعات الفعالة والإدارة المنضبطة للفيضان جعلت الأضرار محدودة، رغم أن مياه الفيضان اجتاحت بعض الطرق والأقبية على ضفاف نهر الموزيل.