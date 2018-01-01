العاصفة "كارمن" تقطع الكهرباء عن 40 ألف منزل في فرنسا

الشارقة 24 – وام:

تسببت العاصفة الثلجية "كارمن"، الإثنين، في انقطاع الكهرباء عن نحو 40 ألف منزل في منطقة بريتاني بغرب فرنسا، وقالت شركة "إنيدي" التي تدير شبكة الطاقة الكهربائية في فرنسا، الإثنين، إن العاصفة تتحرك الآن صوب مناطق أخرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذيراً "برتقالياً" في 40 دائرة بغرب فرنسا، فيما ضربت رياح سرعتها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة الساحل المطل على المحيط الأطلسي، ويعد انقطاع الكهرباء على نطاق كبير في فرنسا أمراً نادراً.

وتنتج الدولة ثلاثة أرباع ما تحتاجه من الكهرباء من الطاقة النووية، وحدث انقطاع مؤقت للكهرباء عن نحو 830 ألف منزل في غرب فرنسا في يوليو 2015، بعد أن ألحق ارتفاع شديد غير معتاد في درجة الحرارة الضرر بالمحولات.