"القمر العملاق" أول ظاهرة فلكية نادرة مع بداية 2018

الشارقة 24 – وام:

سيكون العالم على موعد، الإثنين، مع ظاهرة فلكية نادرة هي "القمر العملاق" الأكبر حجماً وإضاءة، ويسجل القمر أقرب مسافة من الأرض منذ عام 1948.

وتقول وكالة "ناسا" الفضائية إنه يمكن مشاهدة " القمر العملاق" من جديد في 31 يناير، ولكن في المرة الثانية سيحمل اسم "القمر العملاق الأزرق"، إذ سيمتاز بلونه المائل إلى الإحمرار الدامي، لتوازي الشمس مع القمر وكوكب الأرض، ما يعني أن الأرض ستحجب أشعة الشمس، التي ستنعكس في المقابل على القمر، وسيكون أفضل توقيت لمشاهدة "القمر العملاق"، هو بعد ظهوره بشكل مباشر، عقب غروب الشمس، مع شرط أن تكون السماء صافية من دون سحب.