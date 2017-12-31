مع بداية العام الجديد... الولايات المتحدة تستعد لموجة صقيع جديدة

الشارقة 24 – رويترز:

قال خبراء الأرصاد الجوية، أمس السبت، إن العام الجديد سيبدأ بموجة جديدة من الصقيع على معظم الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع، لتسجل درجات الحرارة انخفاضاً قياسياً في أول أيام العام الجديد في المدن الواقعة في الغرب الأوسط والساحل الشرقي للبلاد.

وقالت الهيئة الوطنية للطقس إن الساعات الأخيرة في 2017 ستشهد انخفاضاً في درجة الحرارة في ميدان تايمز سكوير إلى حوالي -12 درجة مئوية، وستصل برودة الهواء إلى حوالي -17 درجة مئوية، مما يعني اختبار قدرة مئات الألوف من المحتفلين بليلة رأس السنة.