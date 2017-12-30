موجة شديدة البرودة في أميركا تنذر بليلة متجمدة عشية العام الجديد

جانب من الثلوج التي هطلت على بعض مناطق الولايات المتحدة مؤخراً

الشارقة 24 – رويترز:

ضربت موجة قطبية يوم الجمعة، مناطق واسعة بالولايات المتحدة، وسجلت درجات الحرارة معدلات تراجع قياسية في بعض المواقع، في حين حذر خبراء الطقس السكان من ممفيس وحتى نيويورك من أنهم سيواجهون ليلة متجمدة عشية العام الجديد.

وامتدت الموجة جنوباً حتى مدينة تشارلستون في ولاية ساوث كارولاينا، حيث تراكم الجليد على أبراج الكنائس التي تشتهر بها المدينة.

ولليوم الثاني على التوالي، أصبحت ولاية نورث داكوتا وشمال ولاية مينيسوتا من بين أشد المواقع برودة في الولايات المتحدة، في واحد من أبرد الأيام في العام، ما دفع الهيئة الوطنية للطقس لإصدار تحذير بالمنطقة.

وقال كين سيموسكو الخبير بهيئة الأرصاد في نورث داكوتا إن درجات الحرارة في شمال الولاية ستهبط على الأرجح دون 34.4 درجة مئوية تحت الصفر يوم السبت.

ويقول خبراء الأرصاد إن مئات الآلاف من المحتفلين الذين يقصدون ميدان تايمز في نيويورك ليلة العام الجديد مساء الأحد ربما يشهدون ثاني أشد الليالي برودة على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 12 درجة تحت الصفر في مانهاتن.