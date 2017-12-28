"بيئة" تجري سحوبات كبرى على 31 جائزة قيّمة

الشارقة 24:

أعلنت شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط والحائزة على جوائز في مجال الإدارة البيئية، عن عزمها إجراء سحوبات كبرى على 31 جائزة قيّمة، احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لانطلاقة مكافآت "بيئة"، إحدى المبادرات المتميزة التي تنفذها في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، وسيتم اختيار الفائزين من قائمة المشاركين في مكافآت "بيئة" لشهر ديسمبر، والإعلان عن أسماء الفائزين في الثالث من يناير المقبل، 2018.

وتعود انطلاقة "مكافآت" بيئة إلى بداية عام 2017 خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتُعد المبادرة الرئيسية ضمن برنامج التوعية التي تتولى الشركة تنفيذها، وحققت المبادرة أداءً لافتاً خلال العام الماضي، ودأبت على استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين كل شهر، وحققت بفضل الإقبال الجماهيري نمواً وانتشاراً جغرافياً لتصل إلى سكان الشارقة، ودبي، وأبوظبي.

ونجحت "بيئة"، بفضل الاستجابة الإيجابية التي حظيت بها هذه المبادرة، في المساهمة في تحقيق زيادات ملحوظة في إجمالي معدلات إعادة التدوير، فضلاً عن الدفع باتجاه دورة مستدامة من خلال تحويل المواد التي تم جمعها للمعالجة ضمن مركز "بيئة" لإدارة النفايات.

وقال فهد شهيل، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة "بيئة": "تؤمن "بيئة" على الدوام بالدور الحيوي الهام الذي يلعبه المجتمع في دفع مسيرة التحول نحو اقتصاد أخضر، وبالتالي نعمل على تحفيز جهود أفراد المجتمع لإحداث تغيير إيجابي، ونقدر مساهماتهم، ونحثهم على بذل المزيد من الجهد، وانطلاقاً من هذا الفكر، تطورت مكافآت "بيئة" خلال عام واحد فقط، وحققت هذه المبادرة بفضل الدعم الذي لاقته إنجازات فاقت توقعاتنا. وتأتي الزيادة في أعداد المشاركين للتأكيد مجدداً على مدى التزام الجمهور بالوصول إلى مستقبل مستدام".

وتظهر هذه السحوبات الكبرى مدى حرص "بيئة" على زيادة نطاق المبادرة خلال العام القادم. وتشمل قائمة الجوائز باقة سفر مدفوعة التكاليف إلى سريلانكا، تشمل تذاكر سفر درجة رجال أعمال على متن طيران الاتحاد، وقسيمة "دريم ديز بلو إكسبيرينس"، كما سيحصل ثلاثة فائزين على أجهزة "آي فون 8"، فيما سيحصل أربعة فائزين على باقة من "ذا إنترتينر"، تطبيق الادخار اليومي الذي يتيح آلاف العروض بخصومات كبيرة، كما يحصل ستة فائزين على تذاكر من الفئة البلاتينية لدخول صالات "ريل سينما".

ويحصل أحد الذين يحالفهم الحظ على جهاز نسبريسو إيسنزا ميني الذي أطلقته نسبريسو مؤخراً، وترتبط نسبريسو بعلاقة تعاون مشترك راسخة مع شركة "بيئة"، حيث تقوم "بيئة" بجمع كبسولات القهوة المستخدمة وإعادة تدويرها. وواظبت نسبريسو على تقديم دعم فعال لمبادرة مكافآت "بيئة" على مدار العام، كونها تتقاسم مع "بيئة" الرؤية ذاتها للاستدامة.

ويحصل 15 مشاركاً على قسائم من "طلبات"، منصة طلبات الطعام عبر الإنترنت، والتي تضم أكبر مجموعة من المطاعم في الشرق الأوسط، وتعمل على ربط المستهلكين بمطاعمهم المفضلة، وتتيح لهم خيارات لا حصر لها من المطاعم التي تلبي كافة أذواقهم.

وقال كاتلوكان هاليلوجلو، العضو المنتدب لـ "طلبات" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان: "كوننا رواد طلبات الطعام عبر الإنترنت في المنطقة، فإننا نؤمن بالتزامنا في تشجيع نمط حياة مستدام في المجتمعات التي نخدمها، ونقوم من خلال العمل المشترك مع "بيئة" بمكافأة أفراد المجتمع على سلوكهم الاجتماعي المسؤول، وبتشجيع جهود الحفاظ على البيئة".

وأضاف فهد شهيل: "يسرنا أن نحظى بدعم جهات مثل "نسبريسو" و"طلبات" وبمساندتهم لنا في جهودنا لإحداث تغيير في عادات إعادة التدوير في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقدم من خلال جهودنا المشتركة مجموعة من الجوائز التي تتيح لأفراد المجتمع إدراك مدى قيمة مساهماتهم. ويسرنا الشراكة مع مؤسسات تشاطرنا الفكر ذاته، وأن نعمل معاً على السير نحو مستقبل مستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ووصل عدد قسائم استلام المواد القابلة لإعادة التدوير خلال شهر نوفمبر 23,365 قسيمة، وشملت قائمة الفائزين لشهر نوفمبر كل من سويايب ميا الفائز برحلة إلى بانكوك، وبوهدان كورنينكو، الذي حصل على شاشة "إل إي دي" الذكية وعالية الدقة من فيليبس، وراندي بيلونز وفوزي محمد الفائزان بقسام كارفور، فيما حصل كل من كارولينا أوماونج وجوناسينغ أراشيلاج على تذاكر بلاتينية لدخول صالات "ريل سينما".

ويحق لكافة أفراد المجتمع المشاركة في البرنامج، وذلك بوضع المواد القابلة لإعادة التدوير مثل القوارير البلاستيكية الفارغة والعلب المعدنية في الأجهزة، وتلقي قسيمة تحمل رمزاً خاصاً، وإجراء المسح الضوئي لرمز القسيمة باستخدام تطبيق "بيئة" من الهاتف الخلوي، ليتم بذلك إدخال رقم القسيمة في السحب الشهري تلقائياً. ويتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز كل شهر عبر صفحات "بيئة" على مواقع التواصل الاجتماعي في مطلع كل شهر.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في سحوبات هذا الشهر العثور على أجهزة المواد القابلة لإعادة التدوير التي تتوزع في أماكن الازدحام والتسوق في كل من الشارقة، ودبي، وأبو ظبي، وتتواجد الأجهزة حالياً في كل من الجامعة الأميركية في الشارقة، وبلدية دبا الحصن في المنطقة الشرقية للشارقة، والقصباء في إمارة الشارقة، وفي "دبي مارينا مول"، و"مارينا ووك"، ومبنى الركاب الأول والثالث لمطار دبي الدولي في دبي، وفي جمعية أبوظبي التعاونية في "أبوظبي مول".