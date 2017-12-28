الإعصار "هيلدا" يضرب شمال غربي أستراليا

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، الخميس، أن إعصاراً ضرب شمال غربي البلاد، وتسبب في إسقاط خطوط كهرباء وأشجار وتضررت بسببه مبان عدة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال مدير خدمات الطوارئ جلين هولز إن الإعصار "هيلدا" مر فوق المناطق النائية للسكان الأصليين جنوبي مدينة بروم الساحلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيراً إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى تلك المنطقة لتقييم الأضرار.

وضرب الإعصار مدينة بروم ليلاً برياح بلغت سرعتها 128 كيلومتراً في الساعة وتسبب في هطول أمطار بلغ منسوبها 292 ملليمترا وظلت تهطل على مدار 24 ساعة.

وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وسط جهود لإعادتها تدريجياً، الخميس.