اليابان تبدأ بإزالة التلوث في بلدة فوتابا

من عمليات إخماد الحرائق الناجمة عن زلزال وتسونامي 2011 في محطة فوكوشيما النووية. "أرشيفية"

الشارقة 24 – وام:

بدأت وزارة البيئة اليابانية عمليات إزالة التلوث في بلدة فوتابا، ضمن المنطقة المحظورة داخل محافظة فوكوشيما، قرب محطة فوكوشيما النووية التي تشغلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو، والتي عانت من انصهارات ثلاثية ناجمة عن زلزال وتسونامي مارس 2011.

وتعتبر فوتابا، أول منطقة لتنفيذ عمليات إزالة التلوث بين ثلاث مناطق محظورة كونها تعاني من تلوث إشعاعي شديد ناجم عن المحطة.

وتشمل العمليات إعادة بناء بنى تحتية رئيسة، مثل نظام الشرب والصرف الصحي والطرقات والسكك الحديدية، بهدف استئناف السكان لحياتهم اليومية بحلول ربيع العام 2022.

وتتضمن العمليات، قطع الأشجار وهدم المنازل بموجب خطة الحكومة المركزية لتخفيض مستويات الأشعة في مناطق قاعدة إعادة الإعمار، إلى مستوى يسمح بإلغاء أوامر الإجلاء تمهيداً لعودة السكان إلى منازلهم في غضون خمس سنوات.