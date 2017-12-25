بعد زلزال وتسونامي مارس 2011

اليابان تبدأ بإزالة التلوث في بلدة فوتابا

  • الإثنين 25, ديسمبر 2017 في 9:49 م
  • من عمليات إخماد الحرائق الناجمة عن زلزال وتسونامي 2011 في محطة فوكوشيما النووية. "أرشيفية"
    من عمليات إخماد الحرائق الناجمة عن زلزال وتسونامي 2011 في محطة فوكوشيما النووية. "أرشيفية"
تنفذ السلطات اليابانية مشروعاً لإزالة التلوث في بلدة فوتابا، ضمن المنطقة المحظورة داخل محافظة فوكوشيما، قرب محطة فوكوشيما النووية، والتي عانت من انصهارات ثلاثية ناجمة عن زلزال وتسونامي مارس 2011.

الشارقة 24 – وام:

بدأت وزارة البيئة اليابانية عمليات إزالة التلوث في بلدة فوتابا، ضمن المنطقة المحظورة داخل محافظة فوكوشيما، قرب محطة فوكوشيما النووية التي تشغلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو، والتي عانت من انصهارات ثلاثية ناجمة عن زلزال وتسونامي مارس 2011.

وتعتبر فوتابا، أول منطقة لتنفيذ عمليات إزالة التلوث بين ثلاث مناطق محظورة كونها تعاني من تلوث إشعاعي شديد ناجم عن المحطة.

وتشمل العمليات إعادة بناء بنى تحتية رئيسة، مثل نظام الشرب والصرف الصحي والطرقات والسكك الحديدية، بهدف استئناف السكان لحياتهم اليومية بحلول ربيع العام 2022.

وتتضمن العمليات، قطع الأشجار وهدم المنازل بموجب خطة الحكومة المركزية لتخفيض مستويات الأشعة في مناطق قاعدة إعادة الإعمار، إلى مستوى يسمح بإلغاء أوامر الإجلاء تمهيداً لعودة السكان إلى منازلهم في غضون خمس سنوات.