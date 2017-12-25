فيتنام تجلي مليون شخص مع اقتراب "تمبين"

الشارقة 24 – وكالات:

تعتزم السلطات الفيتنامية إجلاء أكثر من مليون شخص من مناطق منخفضة على الساحل الجنوبي للبلاد، مع اقتراب إعصار "تمبين".

وقالت لجنة مواجهة الكوارث الفيتنامية في بيان الإثنين إن السلطات أجلت 74 ألف شخص من مناطق قبل وصول الإعصار، بينما تستعد لإجلاء أكثر من مليون شخص في 15 إقليماً ومدينة.

وذكر رئيس وزراء فيتنام نغوين شوان فوك، أنه أصدر تعليمات بضمان سلامة منصات الحفر وناقلات النفط التابعة للحكومة، ودعا إلى إجلاء العمال وإغلاق المنصات إن لزم الأمر.

وحذرت السلطات الفيتنامية نحو 62 ألف زورق صيد من النزول للمياه في الأيام المقبلة، كما أمرت بإغلاق المدارس في مدينة هوتشي منه التجارية جنوب البلاد.

وفي الفلبين، قتل نحو 300 شخص في نهاية أسبوع شهدت اكتساح "تمبين" جنوب البلاد من الجمعة إلى الأحد مخلفة 240 قتيلاً، فيما أدى حريق في مركز تجاري في الجنوب إلى مقتل 37 شخصاً على الأقل، وقضى 20 آخرون في حادث مروع شمال العاصمة مانيلا.

وبعد حريق المركز التجاري في دافاو جنوب البلاد، أعلن وزير العدل فيتاليانو أغيري الإثنين فتح تحقيق من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة.

وقتل عشرون شخصاً من عائلة واحدة، بينهم ستة أطفال الإثنين وأصيب 26 آخرون، إثر اصطدام بين حافلتين في أغو على بعد 200 كلم شمال مانيلا في أثناء توجههم لحضور قداس الميلاد في كنيسة ماناوغ الأثرية.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 107 مفقودين في مينداناو التي تعد عشرين مليون نسمة.

وتسبب الإعصار بتشريد 52 ألف شخص أمضوا عيد الميلاد في مراكز إيواء، بعد أن فقدوا كل شيء.