مقتل 267 بإعصار وحريق بمركز تجاري في الفلبين

جانب من حريق في مركز تجاري في مدينة دافاو بجنوب الفلبين

الشارقة 24 – وكالات:

غادر الإعصار تمبين الفلبين الأحد مخلفاً 230 قتيلاً وعشرات المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب البلاد.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن أكثر من 140 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين في المقاطعات المتضررة في منطقة مينداناو الجنوبية.

وذكرت الشرطة أن إقليم لاناو ديل نورتي، تكبد العدد الأكبر من الخسائر حيث لقي فيه 127 شخصاً حتفهم بينما ما يزال 69 آخرون في عداد المفقودين، وتضررت ثلاث بلدات فيه على الأقل.

ولقي 47 شخصاً حتفهم في إقليم زامبوانجا دي نورتي، و18 في لاناو ديل سور، وثمانية في إقليمي بوكيدنون وميساميس أوكسيدنتال إلى جانب مدينة إيليجان سيتي.

وتسببت العاصفة في نزوح 75 ألف شخص.

إلى ذلك، أسفر حريق في مركز تجاري في مدينة دافاو، التي الإعصار عن مقتل 37 شخصاً على الأرجح كانوا في داخله.

وتبعد هذه المدينة الواقعة في جزيرة مينداناو أيضاً حوالي ألف كيلو متر عن مانيلا، وهي أكبر مدينة في جنوب الفلبين ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة.

واندلع الحريق صباح السبت في مركز تسوق "نيو سيتي" الذي يشغل الطابق الرابع منه مركز للاتصالات يعمل بلا توقف وتملكه الشركة الأميركية المتعددة الجنسيات "إس إس آي"، وهي شركة لدراسة الأسواق.