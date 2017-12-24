ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "تمبين" في الفلبين إلى 182 قتيلاً

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

اضطر عشرات الآلاف لمغادرة منازلهم، بسبب العاصفة الاستوائية "تمبين" التي تضرب منذ الجمعة جنوب الفلبين ولا سيما جزيرة مينداناو، وأدت إلى مقتل 182 قتيلاً، فيما لا يزال 153 شخصاً آخرين في عداد المفقودين، بحسب ما أعلنت الشرطة ووكالات الإغاثة.

وأعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن العاصفة التي تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية، أدت إلى نزوح 70 ألف شخص من منازلهم.

وقال باتريك أيليوت، مدير الاتحاد في الفلبين في بيان، إن "الناس تركوا كل شيء خلفهم حين فروا لإنقاذ أنفسهم".

وأعلنت الشرطة، أن 153 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، وأن أكثر من 40 ألف شخص فروا إلى مراكز الإيواء فيما تتقدم العاصفة تمبين غرباً.