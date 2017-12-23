الهند تختبر مدفعاً مضاداً للضباب الدخاني

الشارقة 24 – رويترز:

أجرت السلطات في العاصمة الهندية نيودلهي اختباراً لسلاح جديد، ضد الضباب الدخاني في مسعى للتغلب على أزمة تلوث الهواء السنوية.

السلاح أطلقت عليه السلطات اسم المدفع المضاد للضباب الدخاني يعمل برش زخات من رذاذ الماء في الهواء بهدف خفض مستويات التلوث.

وتقول السلطات إنها سوف تراقب معدلات التغير في مستويات التلوث في منطقة آناند فيهار، حيث جرت التجربة لقياس مدى نجاحها، وفي حالة انخفاض نسب التلوث بالفعل، سيتم نشر مدافع كهذا في مختلف أنحاء المدينة.

وكانت نيودلهي قد أعلنت حالة الطوارئ الشهر الماضي بعد أن تدهورت جودة الهواء بشكل ملحوظ، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس وحظر دخول الشاحنات إلى المدينة ورفع الرسوم على انتظار السيارات في الساحات لإجبار السكان على استخدام المواصلات العامة.

وتتفجر هذه الأزمة كل عام بسبب حرق مخلفات المحاصيل الزراعية بشكل غير مشروع في الولايات الزراعية المحيطة بنيودلهي، فضلاً عن عوادم السيارات والغبار المتصاعد من مواقع البناء المنتشرة في أرجاء المدينة.