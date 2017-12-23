"تمبين" تحصد 90 قتيلاً جنوبي الفلبين

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلنت السلطات الفلبينية، أن العاصفة الاستوائية "تمبين" التي ضربت الجمعة جنوبي الأرخبيل ولا سيما جزيرة مينداناو أودت بحياة 90 شخصاً على الأقل.

وتكبد إقليم لاناو ديل نورتي خسائر كبيرة حتى الآن، حيث قتل 39 شخصاً وفقد 64 آخرون، بينما قتل 16 شخصاً في ثلاثة أقاليم أخرى بمنطقة مينداناو جنوبي البلاد، بسبب الفيضانات المفاجئة، كما فقد ما لا يقل عن 11 آخرين.

يذكر أن العاصفة "تمبين" تسببت في تشريد ونزوح أكثر من 15 ألف شخص، بعدما اجتاحت منطقة مينداناو الجنوبية برياح بلغت سرعتها 90 كيلومتراً في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 125 كم/ساعة صباح الجمعة.