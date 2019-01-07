21 يناير انطلاق "منتدى دبي الصحي" بـ 7 محاور ومشاركة 15 دولة

الشارقة 24 – وام:

تنطلق في دبي يومي 21 و22 يناير الجاري، أعمال الدورة الثالثة من "منتدى دبي الصحي 2019"، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويشارك فيه أكثر من 1500 من الوزراء وقادة الصحة وصناع القرار والعلماء والأطباء، من داخل الدولة ومن 15 دولة حول العالم، بينهم 42 متحدثاً و11 محاوراً.

ويشهد المنتدى، وللمرة الأولى على مستوى القطاع الصحي في الدولة، أعمال "هاكثون دبي الصحي"، الذي تمتد مناقشاته وحواراته لمدة 30 ساعة متواصلة.

ويرتكز المنتدى على سبعة محاور رئيسة، تشمل صحة الأسرة والمجتمع والقوى البشرية العاملة في مجال الصحة والرعاية الصحية، التي تركز على المريض والصحة العامة والاقتصاد المستدام والتكنولوجيا والابتكارات والشباب والرعاية الصحية "الاستثمار في جيل الشباب".

أعلن ذلك معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الهيئة الإثنين، وبحضور عدد من قيادات الهيئة ومسؤوليها، حيث تم الكشف عن قائمة الحضور التي تضم عدداً من الوزراء ونخبة من قادة الصحة وكبار المسؤولين من داخل الدولة وخارجها.