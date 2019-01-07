بلدية الشارقة تطرح برنامجاً تدريبياً حول سلامة الغذاء

الشارقة 24:

سعياً لتطبيق أفضل الممارسات في مجال سلامة الأغذية، أعلنت بلدية مدينة الشارقة، عن إطلاق دورات تدريبية ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، بهدف تعزيز الصحة العامة في الإمارة والعمل على تحسين سلوك الأفراد في المجتمع وحمايتهم من المخاطر المترافقة مع الأغذية.

وأكدت الشيخة شذا المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن البرنامج يعتبر ضرورة مهمة في رفع الوعي المجتمعي حول الصحة العامة وتعزيز أفضل الممارسات في مجال سلامة الأغذية باعتبار الصحة العامة أولوية وهدفاً رئيسياً من أهداف البلدية للحفاظ عليها.

وأوضحت المعلا أنه من خلال هذا البرنامج سيتم التركيز على بناء نمط حياة صحي وسليم لتحسين سلوك الأفراد من الناحية الصحية ورفع الوعي الصحي بتزويد الفئات المستهدفة من أفراد ومؤسسات بالمعلومات والخبرات اللازمة، كما يحث البرنامج على اتباع الممارسات الصحية الجيدة في إنتاج وتحضير وتقديم وتوزيع وبيع المواد الغذائية لضمان الحصول على غذاء آمن للمستهلك.

وأشارت المعلا إلى أن البرنامج لا يقتصر على فئة معينة واحدة، بل يشمل العديد من الفئات ذات الاختصاص كمدراء المؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة لتدريبهم على أفضل الممارسات الصحية وتقديم الدعم الفني لهم، كما يستهدف المتعاملين مع الأغذية في المؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة، وكذلك الاسر المنتجة وهم أصحاب المشاريع التجارية المنزلية المعتمدين وفق اتفاقية خاصة بين بلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتوعية طلبة المدارس والجامعات في التخصصات ذات العلاقة بعمل البرنامج من خلال الزيارات الميدانية والمبادرات التوعوية مثل مبادرة المفتش الصغير للطلاب، كما تستهدف مقدمي خدمات الضيافة والعاملين في المؤسسات الحكومية، ومقدمي خدمات الضيافة في الحفلات والمناسبات الخاصة المرخصين من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، والأيدي العاملة المساعدة في المنازل.

من جانبها أوضحت الشيخة مها المعلا، رئيس قسم تقيم المطابقة في بلدية مدينة الشارقة، أن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء تم إطلاقه في عام 2011، حيث أن نسبة الانجاز المستهدفة لتطبيق البرنامج على المواقع كانت 60%، إلا أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً بإنجاز فوق المتوقع بنسبة بلغت %72 حتى العام الجاري 2018، تم خلال هذه الفترة تطبيق البرنامج على 4700 مؤسسة غذائية، من أصل 6600، حيث تم تدريب 46652 عامل في المؤسسات الغذائية في امارة الشارقة.

وقالت إن عدد المتقدمين للبرنامج التدريبي لرخص الاعتماد، بلغ 210 متدربين خلال 22 دورة تدريبية، كما تم تدريب العاملين في المؤسسات الحكومية من مقدمي الضيافة على الممارسات الصحية الجيدة، وبلغ عددهم من داخل البلدية61 متدرباً، ومن خارجها 28 موظفاً، مشيرة إلى أنه يجري حالياً طرح برنامج تدريبي للأيدي العاملة المساعدة في المنازل وبمختلف اللغات، وتقديم دورات تدريبية للمشرفين على الغذاء في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لتدريب ذوي الإعاقة في مجال الغذاء على طرق تحضير وتجهيز وتخزين الأغذية.

وأشارت مها إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق العديد من النتائج والمخرجات كاتباع الممارسات الصحية الجيدة في إنتاج وتحضير وتقديم وتوزيع وبيع المواد الغذائية، وتقديم غذاء آمن للمستهلك، وإعداد خبرات وطنية مستدامة في مجال سلامة الغذاء، وتخفيض عدد المخالفات في ممارسات سلامة الأغذية في المؤسسات الغذائية بنسبة 25%، مما يزيد بشكل غير مباشر من تعزيز للصحة العامة، حيث أن انخفاض المخالفات يعكس التزام المنشآت الغذائية بمتطلبات سلامة الأغذية المفروضة من قبل بلدية الشارقة، ومن ناحية أخرى يؤدي إلى انخفاض تكاليف تشغيل المنشأة، وبالتالي زيادة رغبة وثقة المستثمرين في الاستثمار في مدينة الشارقة، فضلاً عن بناء نظام صحي لسلامة الأغذية لأفراد المجتمع وكافة المنشآت الغذائية العاملة في امارة الشارقة.