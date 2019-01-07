الصين تطلق أول مركز وطني لبحوث وتطوير السيلينيوم

الشارقة 24 – أونا:

افتتحت الصين أول مركز وطني لبحوث وتطوير مادة السيلينيوم في مدينة ووهان، بمقاطعة هوبي.

وأكد تشنغ شوي يوان مدير المركز خلال مؤتمر صحافي، أن المركز يهدف إلى حفز أعمال البحوث في السيلينيوم، وتوحيد النظام الصناعي في القطاع وتحسينه علاوة على تقديم الدعم الفني للشركات المرتبطة بالسيلينيوم.

ويعد السيلينيوم مادة مغذية دقيقة مهمة لتعزيز نظام المناعة البشرية، وتخفيض آثار أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا للبيانات تفتقر حوالي 72% من الأراضي الصالحة للزراعة في الصين إلى مادة السيلينيوم، وفي هذا الصدد، تواجه الصين حاجة ضخمة إلى منتجات زراعية غنية بهذا النوع من المغذيات.