المسيرة التاسعة للقافلة الوردية تستقطب الكوادر الطبية الوطنية

الشارقة 24:





دعت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، الأطباء في دولة الإمارات العربية المتحدة من مواطنين ومقيمين، للانضمام إلى الكادر الطبي التطوعي لمسيرة الفرسان التاسعة، التي ستنطلق في 23 فبراير وحتى الأول من مارس المقبلين.

وتستهدف القافلة الوردية 200 كادر طبي من الأطباء المختصين بالأورام، والطب العام وطب العائلة، إلى جانب فنيي الأشعة والكوادر التمريضية، للاستفادة من خبراتهم في دعم مسار العيادات الطبية بمسيرة الفرسان وتقديم الفحوصات الطبية للكشف عن سرطان الثدي ومنها الفحص السريري، وفحص الماموغرام، والأشعة الصوتية، إلى جانب تنظيم الورش التوعوية.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة سوسن الماضي، رئيس اللجنة الطبية والتوعوية في مسيرة فرسان القافلة الوردية، أن الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الفرق الطبية في كل عام، تكللت بتحقيق إنجازات عديدة على الصعيدين التوعوي والطبي، أبرزها نجاح المسيرة خلال الثمانية أعوام الماضية في تبديد المخاوف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول سرطان الثدي، فضلاً عن الإنجاز الأكبر المتمثل في تقديم الفحوصات المجانية لأكثر من 56 ألف شخص في إمارات الدولة السبع، مما يؤكد أن مسار العيادات الطبية يعتبر محور عمل المسيرة.

وأضافت الماضي أن القافلة الوردية تفخر بالعطاءات اللامحدودة لفرقنا الطبية، والتي يؤكدون من خلالها عزمهم لنشر عمل الخير، والسير على نهج رائد العمل الإنساني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

وقالت "نتطلع في عام التسامح إلى مشاركة أكبر، تتضافر فيها كل الجهود للوصول إلى الأهداف الطبية التي رسمتها المسيرة تزامناً مع مرور تسعة أعوام على انطلاقتها، والمتمثلة في تقديم الفحوصات الطبية المجانية لتسعة آلاف شخص من المواطنين والمقيمين في الدولة".

وأكدت رئيس اللجنة الطبية والتوعوية في مسيرة فرسان القافلة الوردية أن القافلة حرصت على تنظيم وإقامة الورش التوعوية والتثقيفية التي يتعرف من خلالها أفراد المجتمع على خطوات إجراء الكشف الذاتي، ودوره في الحد من مخاطر سرطان الثدي، واتساقاً مع هذا النهج ندعو أفراد المجتمع إلى الحرص بإجراء الكشف الذاتي والدوري.

ومن جانبه، أشاد الدكتور رياض بن دردف، استشاري أول للأورام في مستشفى الجامعة في الشارقة بالنجاح الذي حققته مسيرة فرسان القافلة الوردية خلال الثمانية أعوام الماضية في على صعيد تعزيز الوعي بسرطان الثدي، مشيراً إلى أن أبرز ما يميز عمل المسيرة يتجسد في تكامل الجهود فيها، ويتجلى ذلك في اقتران العمل التوعوي مع الفحوص الطبية التي توفرها الفرق الطبية مجاناً للجميع.

وتنظم القافلة الوردية في كل عام مسيرة فرسانها التي تجوب إمارات الدولة السبع معززةً الوعي بسرطان الثدي، وتقدم الفحوصات الطبية المجانية للمراجعين من كل فئات المجتمع الإماراتي رجالاً ونساءً، مواطنين ومقيمين، من خلال مسار العيادات الطبية، الذي يضم كل عام أكثر من 30 عيادة ثابتة ومتنقلة، و200 كادر طبي، وأسهمت جهود الفرق الطبية خلال الأعوام الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة تمثلت في تقديم الفحوصات لأكثر من 56 ألف شخصاً، والتي سجلت 61 حالة تم تحويلها للعلاج.

ودشنت القافلة الوردية في فبراير 2018 عيادتها الطبية المتنقلة التي مثلت نقلة نوعية في مسيرة عملها، كونها توفر حزمة من الخدمات الطبية المجانية للمجتمع الإماراتي على مدار العام، بدلاً من توفيرها خلال فترة مسيرة فرسان القافلة الوردية السنوية، أبرزها الفحص السريري للكشف عن سرطان الثدي بتقنية الماموغرام الإشعاعي الثلاثي الأبعاد، وفحص سرطان عنق الرحم المعروف بـ"مسحة باب"، الذي يعد أول خدمة تضاف عالمياً إلى وحدة طبية متنقلة، إلى جانب مجموعة من الفحوصات الطبية الأخرى ومن بينها فحص السكر، وضغط الدم، وهشاشة العظام، وقياس الطول والوزن.

ويمكن لجميع الأطباء الراغبين بالمشاركة والذين ينتمون إلى التخصصات المذكورة، تقديم طلبات المشاركة من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://www.pinkcaravan.ae/dr-registration.php، في موعد أقصاه 30 يناير الجاري.