اتفاقية بين "الصحة" و"جونسون" لتوفير أدوية للمرضى المعوزين

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مذكرة تفاهم مع شركة "جونسون اند جونسون"، تهدف إلى توفير الدواء لنحو 712 مريضاً من المرضى المعوزين الذين يعانون من بعض أنواع أمراض المناعة، أو أمراض الدم، أو أمراض الأورام الصلبة من ذوي القدرة المالية المحدودة.

وقع المذكرة، التي تأتي بالتزامن مع اختتام "عام زايد 2018"، كل من الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وفيشنو كالرا المدير الإداري لشركة "جونسون"، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأنس سفاريني المدير التنفيذي للشرق الأوسط و شمال أفريقيا في شركة "اكسيوس".

وأشارت الدكتورة رقية البستكي، مديرة إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن هذه المبادرة الإنسانية، التي تحمل اسم "يداً بيد"، تأتي ضمن سلسلة مبادرات مشابهة أطلقتها الوزارة في "عام زايد"، بهدف توفير الدواء مدة سنة كاملة قابلة للتمديد للمرضى من خلال بناء وتعزيز الشراكات، مع مختلف الجهات القادرة على المساهمة في نجاح الجهود المبذولة، لتنفيذ السياسات والمهام المنوطة بالوزارة.