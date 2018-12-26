"التثقيف الصحي" بالشارقة تُوعي بصحة البشرة في الشتاء

الشارقة 24:

نظّمت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأُسرة بالشارقة، محاضرة بعنوان "صحة البشرة في الشتاء"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة من حملة "صحة وسياحة" لعام 2018، وتُعد أول حملة إلكترونية في العالم تجمع بين الصحة والسياحة.

وركّزت المحاضرة التي نظّمها قسم البرامج التابع لإدارة التثقيف الصحي، بالتعاون مع مستشفى "ميدكير" في الشارقة، وبمشاركة كل من "مستشفى الزهراء"، ومركز "كوزمو هيلث"، على أهم الطرق للاهتمام ببشرة صحية ونضرة طوال فصل الشتاء.

وحضر المحاضرة سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالشارقة، وممثلو عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، وحشد من المهتمين والمتابعين للحملة من سيدات المجتمع وربّات البيوت.

وأكدت سعادة إيمان راشد، أن تنظيم هذه المحاضرة يندرج ضمن سلسلة المحاضرات وورش العمل التوعوية المتنوعة التي تنظمها الإدارة على مدار العام، بهدف رفع الثقافة والوعي بالسلوكيات والممارسات الصحية التي تطال مختلف جوانب حياة الإنسان وجميع شرائح المجتمع والفئات العمرية.

وأوضحت إيمان راشد أن إدارة التثقيف الصحي ركّزت خلال الدورة الخامسة من حملة "صحة وسياحة" على محورين، الأول مرتبط بفصل الصيف وتمحور حول التوعية بمفهوم ومشكلات الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه، في حين ركز المحور الثاني على أهم الوسائل والسلوكيات التي يجب تطبيقها خلال فصل الشتاء للمحافظة على صحة البشرة.

وقالت إيمان راشد إن إدارة التثقيف الصحي بدأت بالتحضير لحملة صحة وسياحة لعام 2019 لتحديد محورها وأنشطتها وفعالياتها، استمراراً لجهود الإدارة في نشر الوعي والتثقيف الصحي واتباع أنماط حياة سليمة لبناء مجتمع معافى وسعيد ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة لقرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

واستعرضت المحاضرة التي قدّمتها الدكتورة عبير السيّد اختصاصية العناية بالبشرة من مستشفى "ميدكير"، سُبل التعامل مع المشكلات الشائعة التي تعاني منها البشرة خلال فصل الشتاء وفي مقدمتها جفاف البشرة والتشققات المختلفة الناجمة عن تغير المناخ، موضحة أهم الخطوات الأساسية للعناية بالبشرة وتنقيتها والحفاظ على جمالها، ومن أبرزها شرب الماء بوفرة واستخدام الكريمات المرطبة والوقاية من الشمس، بالإضافة إلى استعمال الزيوت الطبيعية وأمصال الترطيب والكريمات المنظفة للبشرة، وإزالة بقايا الماكياج أولاً بأول، إلى جانب تقشير البشرة بانتظام لتجنب شحوب البشرة الناجم عن تراكم طبقات الجلد الميت، وذلك كجزء من روتين العناية اليومي.

وتخلّل المحاضرة تقديم فحوصات طبية مجانية للحضور من قبل مستشفى الزهراء، بالإضافة إلى توزيع الهدايا الرمزية والقيمة من "ميدكير" ومركز "كوزمو هيلث".

وشهدت الدورة الخامسة من "صحة وسياحة" التي تتضمن أنشطتها الصحية الترويج لعدد من المواقع السياحية المميزة في الشارقة، تفاعلاً كبيراً ولافتاً من قبل مجتمع الإمارة بشكل خاص والدولة عموماً، من خلال التفاعل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الأنشطة الميدانية.