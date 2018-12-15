"جونسون آند جونسون" تنفي احتواء منتجاتها على مادة أسبيستوس

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت شركة "جونسون آند جونسون: أن آلاف الاختبارات التي أجريت على منتجاتها التي تحتوي على مسحوق التلك أظهرت أن تلك المنتجات آمنة وخالية من مادة أسبيستوس، وذلك بعدما ذكرت تقارير أن الشركة كانت تعلم بوجود تلك المادة المسببة للسرطان في منتجاتها منذ عقود.

وهبطت أسهم الشركة عشرة % يوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أكبر خسارة في أكثر من 16 عاماً بعد نشر تلك التقارير.

وقالت تقارير إعلامية، أن الشركة المتعددة الجنسيات كانت على علم بوجود كميات صغيرة من مادة أسبيستوس في منتجاتها منذ عام 1971.

وأسبيستوس مادة مسرطنة ترتبط بورم الظهارة المتوسطة، وهي الغشاء الذي يشكل طبقة البطانة في العديد من تجاويف الجسم.