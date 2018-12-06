وزير الصحة يشيد باعتماد المعايير الموحدة للمستشفيات

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، يشكل خارطة طريق لمنظومتنا الصحية، لتزاحم أعرق الدول بكفاءة المعايير ومؤشرات الجودة ونقطة عبور إلى المستقبل، لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، وفي إطار ترسيخ المكانة المرموقة للإمارات، على خارطة التنافسية العالمية، واحتلالها مراكز الصدارة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية، من ناحية استشراف مستقبل الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية .

وأضاف معاليه، في تصريح بهذه المناسبة، يوم الخميس، أن هذه الخطوة تعد ترسيخاً لاستحقاق الدولة للمركز الأول، في عدد المنشآت الصحية المعتمدة عالمياً، بفضل حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل الإمكانات والموارد لبناء نظام صحي، يستند إلى أعلى المعايير العالمية بالدولة لتكون الإمارات أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية وفق مئوية 2071.

وذكر أن المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، التي جاءت في 70 فصلاً و14 ملحقاً، تأتي لتضيف فصلاً جديداً من فصول الريادة، بهدف الاستحواذ على أرقى معايير الجودة الصحية في العالم، والاستناد إلى أفضل الممارسات، من حيث جودة تقديم الخدمات وسلامة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية وتصميم المستشفيات ونظم المعلومات الصحية ونتائج الرعاية الإكلينيكية، بما يشمل الأدوية وحقوق المرضى وعائلاتهم والتنوع اللغوي في الدولة، وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار المواطنين من الجنسين، لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية.