مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي يستقبل 8 مواليد جدد

الشارقة 24:

في الساعات الأولى من اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي المواليد الجدد بالورود ابتهاجاً بهذه المناسبة العزيزة على المواطنين والمقيمين في الدولة.

فقد استقبل المستشفى في الساعات الأولى من اليوم الوطني 8 مواليد، بينهم 5 أولاد و3 بنات، وذلك خلال الساعات الأولى من اليوم الوطني من بينهم توأم، وبذلك ارتفع عدد المواليد في المستشفى منذ استقبال أول مولود فيه في أكتوبر 2015 إلى 10150 مولوداَ.

وكانت أول مولودة قد أبصرت النور الساعة 2:17 بعد منتصف الليل من اليوم الوطني، وبلغ وزنها 2.73 كغم وهي الطفلة الأولى لعائلتها، وقال والد الطفلة آلرين بيكوي، 31 عاماً من الفلبين، "إن ولادتها في يوم الاتحاد كانت مفاجأة لنا في هذا اليوم المميز لدولة الإمارات وهذا اليوم لن ننساه أبداً، وقد أسميناها أليكسا دينيس وقد كان من المفروض ولادتها بعد عشرة أيام ولكن لأسباب طبية تمت الولادة اليوم الأحد."

واستقبل المستشفى في ليلة العيد الوطني أول طفل إماراتي تمت ولاته الساعة 2:44 بعد منتصف الليل، وقال والد الطفل هلال محمد الزيودي، "إن ولادته في هذا الوقت أدخلت الفرحة على العائلة في هذا اليوم المميز، وقد أسميناه عبدالله وله أخت واحدة، ونحمد الله بأنه ووالدته بصحة جيدة، وبحسب الأطباء ومدة الحمل فقد كان من المتوقع ولادته اليوم 2 ديسمبر وفعلاً وبمشيئة الله كان استقبالنا له اليوم في يوم الاتحاد وأصبحت فرحتنا بالمناسبة مضاعفة في هذا اليوم المميز للإمارات، وإننا نبارك لقادتنا الرشيدة وحكومتنا وشعب الإمارات باليوم الوطني الـ47."

ومن ضمن ولادات اليوم الوطني كانت ولادة الطفل زايد والذي أبصر النور الساعة 8:28 صباحاً، وقال والده حمد عبدربه الحميري، "أسمينا طفلنا زايد تيمناً بالمغفور له الشيخ زايد من سلطان آل نهيان باني الدولة ومؤسس الاتحاد، رحمه الله، وكان في انتظار طفلنا شقيقاه منصور وسهيل وقد كان موعد ولادته بعد يومين ولكن بمشيئة الله انضم لنا اليوم 2 ديسمبر لتصبح احتفالاتنا باليوم الوطني للدولة وبه مضاعفة، ونبارك لقادتنا الرشيدة وحكومة وشعب دولة الإمارات باليوم الوطني لدولتنا الحبيبة."

وقد رزقت عائلة علي جاسم الرئيسي بطفلهم الأول الساعة 9:04 صباحاً من اليوم الوطني، وقال والده، "بحمد الله تضاعفت فرحتنا اليوم بقدوم طفلنا الأول جاسم جعله الله من البارين، وفرحتنا كبيرة لمجيئه في عيد الاتحاد ونتمنى لقادتنا الرشيدة وحكومة وشعب الإمارات الخير والأمن والأمان دوماً."

وفي الساعة 11 صباحاً من اليوم الوطني، استقبل المستشفى توأم ولدين لعائلة إماراتية وقال والدهما محمد عبدالله الجابر، "رزقنا اليوم بتوأم ولدين بعد 7 سنوات من الانتظار، حمداً لله على نعمه، وهما ووالدتهما في صحة جيدة، و فرحتنا كبيرة لمجيئهما في عيد الاتحاد، ونحمد الله على سلامتهم وإننا سعداء جداً بولادتهما في اليوم الوطني، في هذا اليوم نبارك لقادتنا الرشيدة وحكومتنا وشعب الإمارات باليوم الوطني وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا وتغمرنا الفرحة في هذا اليوم من كل عام وبقدومهما فرحتنا أصبحت اليوم ثلاث أفراح – فرحة العيد الوطني وفرحتين بقدوم التوأم، وقد أسميناهما حمدان وعبدالله."

وقال ماريانو جونزاليز، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، "إننا فخورون بأن نرحب بالمواليد الثمانية خلال الساعات الأولى من اليوم الوطني للدولة في المستشفى التابع للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي"، مشيراً إلى أن الأطفال والأمهات في صحة جيدة.