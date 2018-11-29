إيمان التركي: توصيات مؤتمر "صحتي" تركز على الوقاية من السمنة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أشارت إيمان التركي، رئيس قسم البرامج بإدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى أن مؤتمر صحتي الإقليمي السابع، خرج بعدد من التوصيات المهمة، في يومه الختامي، تركز جميعها على الوقاية من السمنة، باعتبارها أحد الأوبئة المؤثرة على صحة الأطفال، والمسبب الرئيسي للأمراض المزمنة، كالسكري، وضغط الدم.

وأضافت التركي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن المؤتمر شهد في اليوم الأخير جلسة حوارية بإدارة اليافعين بعنوان "مستقبلنا المشرق"، ناقشوا خلالها مُسببات انتشار السُمنة بين فئة اليافعين في البيت والمدرسة، والجامعة والأماكن العامة، من أجل إيجاد حلول مناسبة للحد من السُمنة، وتشجيع تبني نمط حياة صحي.

واختتمت إيمان التركي حديثها بالتأكيد على أهمية التركيز على النظام الغذائي الجيد، وممارسة الرياضة، بدءاً من البيت، وانطلاقاً من المؤسسات والجهات الحكومية الراعية لليافعين.