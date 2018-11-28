"صحتي الـ 7" يوصي بتطبيق سياسات "الصحة العالمية" للحد من البدانة

الشارقة 24:

أوصى "مؤتمر صحتي الإقليمي السابع"، الذي نظمته إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة واختتم فعالياته الأربعاء، بتطبيق السياسات والتوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والخاصة بالحد من البدانة في الدول الأعضاء.

ودعا المؤتمر الذي أقيمت فعالياته على مدى 3 أيام تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى مراجعة وتطوير الخطط الوطنية القائمة حول الحد من البدانة من قبل الدول الأعضاء في منطقة شرق المتوسط.

وأكد المؤتمر الذي تمحور حول موضوع التغذية، كعامل رئيسي في الوقاية من الأمراض المزمنة، وعُقدت فعالياته تحت شعار "نحاور، نستمع، نُغيّر"، على ضرورة مشاركة وتطبيق سياسات منظمة الصحة العالمية الجديدة حول تصنيف الأغذية وتسويق الأغذية غير الصحية مع الدول الأعضاء.

وكرّمت إدارة التثقيف الصحي في اليوم الأخير من المؤتمر، الشركاء الاستراتيجيين وعدداً من الجهات والشخصيات التي تعاونت وأسهمت في تنظيم ونجاح النسخة السابعة من الحدث.