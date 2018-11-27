"صحتي السابع" يناقش موضوع تغذية الأطفال واليافعين

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات "مؤتمر صحتي الإقليمي 2018" الذي تنظمه إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

ويتمحور المؤتمر في دورته السابعة الذي يُعقد تحت شعار "نُحاور، نستمع، نُغيّر"، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الشارقة والأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم والإنسانيات "آغيا"، حول موضوع التغذية كعامل رئيسي في الوقاية من الأمراض المزمنة، وبمشاركة أكثر من 32 خبيراً وممثلاً لدول إقليم الشرق المتوسط، و20 مختصاً ومسؤولاً من القطاعات الصحية في دولة الإمارات، و25 أخصائياً ومتحدثاً في المجالات الصحية في الجلسات التثقيفية، مستهدفاً نحو 2000 شخص كحضور على مدى أيامه الثلاثة.

تحولات وبائية وغذائية

وأشاد سعادة الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمبادرة إمارة الشارقة ممثلة بإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبدعم من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، إلى تخصيص "مؤتمر صحتي" لهذا العام لمناقشة موضوع التغذية كعامل رئيسي في الوقاية من الأمراض المزمنة واستهدافه فئة الأطفال واليافعين، وهو ما يتماشى مع الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور المنظري أن منطقة الشرق الأوسط تعيش العديد من التحولات الوبائية والغذائية التي أسهمت في ارتفاع معدلات البدانة والوزن الزائد في المنطقة، داعياً دول المنطقة إلى ضرورة اعتماد سياسات أكثر تقدماً للأغذية الصحية، للنهوض بسوية التغذية كونها العامل الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة من العالم، مشدداً على أهمية تعاون دول منطقة الشرق الأوسط والتنسيق الفاعل في ما بينها بغرض تطبيق "برنامج عمل عَقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية"، وتحديد الحلول والممارسات المثلى لمواجهة مشكلة البدانة.

واعتبر الدكتور المنظري أن مؤتمر صحتي يشكل فرصة داعمة للاجتماع الإقليمي للمنظمة الذي استضافته إمارة الشارقة أمس وسط حضور إقليمي ودولي واسع، والذي تم خلاله مشاركة السياسات والبرامج والخطط الرامية لمعالجة مشكلتي البدانة وزيادة الوزن في المنطقة، وإطلاق إطار العمل الإقليمي الجديد للحد من البدانة، فضلاً عن السياسات الإقليمية الخاصة بتصنيف الأغذية وتسويق الأغذية غير الصحية.

الصحة المستدامة

من جانبها، أكدت سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، رئيس اللجنة العليا لمؤتمر صحتي السابع، أن "مؤتمر صحتي هو واحد من ثمرات الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي جعلت الاستثمار بالإنسان أولوية ووضعت تحقيق الصحة المستدامة على رأس الأجندة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للإمارة، كونها الركيزة الأساسية لضمان رفاه السكّان وسعادتهم.

ووجّهت إيمان راشد كلمات الشكر والتقدير إلى دعم سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لمؤتمر "صحتي" في نسخته السابعة، مثمنة حرص سموها على تمكين إدارة التثقيف الصحي من تحقيق رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين السلوك المرتبط بالصحة لكافة أفراد المجتمع في الإمارة باختلاف أعمارهم وجنسهم ومستوياتهم.

وأضافت إيمان راشد، أن دولة الإمارات تنبّهت في إطار الرؤية الاستشرافي لقيادتها الرشيدة، إلى مختلف التحديّات التي قد تواجه المجتمع الإماراتي، وتحديداً على الصعيد الصحي، فانصب التركيز على وضع الآليات المتكاملة لخلق مجتمع أفضل من خلال استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، فيما يتواصل العمل لبناء أسس وقواعد ثابتة على هذا الصعيد وصولاً إلى تحقيق "رؤية الإمارات 2021" ومن ثم "مئوية الدولة 2071" الهادفتين إلى ضمان حياة أفضل قائمة على رفاهية الأجيال المقبلة، وجعل الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.

بيان الشارقة

وأكدت مدير إدارة التثقيف الصحي، رئيس اللجنة العليا لمؤتمر صحتي السابع، على أهمية "بيان الشارقة لمكافحة السمنة" الذي وقّعت عليه في اليوم الأول من المؤتمر، لجميع الدول المشاركة في "الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية"، حيث يعد بمثابة تعهد من دول المنطقة بالعمل على تطبيق ما جاء في البيان عبر مضاعفة جهود مكافحة السمنة والبدانة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة في منطقة الشرق الأوسط وتوعية المجتمعات بمخاطر هذه الآفة الخطيرة مع التركيز على شريحة الأطفال واليافعين.

ووجّهت إيمان راشد كلمات شكر وتقدير من إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة إلى منظمة الصحة العالمية على تعاونها في تنظيم المؤتمر، فيما خصّت بالشكر جامعة الشارقة الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، والأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم والإنسانيات. كما أعربت عن شكر الإدارة لكافة الخبراء والمتحدثين والمشاركين في المؤتمر من مختلف دول المنطقة والعالم.

معدلات متزايدة

من جانبه، أكد سعادة الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي للتغذية في منظمة الصحة العالمية، أن المنطقة تشهد معدلات بدانة متزايدة باضطراد، تنشأ عن الخمول البدني والأنظمة الغذائية غير الصحية والتأثيرات الأخرى المرتبطة بالقطاع، الأمر الذي يُبرز الحاجة لاعتماد سياسات أكثر تقدماً للأغذية الصحية على امتداد المنطقة، مشيراً إلى أن الأدلة القائمة كشفت عن وجود علاقة مترابطة بين انعدام الأمن الغذائي والفقر والتفاوتات الاجتماعية والصحية والأنظمة الغذائية والبدانة، إلى جانب ازدياد العوامل الاقتصادية والاجتماعية المساعدة على الإصابة بالسمنة والوزن الزائد في الدول ذات مستويات الدخل المتوسط والمرتفع.

وشدّد الدكتور الجوالدة على حاجة دول المنطقة إلى التركيز بشكل أكبر على تقييم الوضع الحالي لظاهرة السمنة والبدانة، وعلى ضرورة تحديد أهم التحديات والفجوات الماثلة للوصول إلى تنفيذ خطط استراتيجية وعملية، منبّهاً من أن منطقة الشرق الأوسط تسجل 2.5 مليون حالة وفاة سنوياً جرّاء الأمراض "غير السارية"، وهو رقم يُعادل 62% من إجمالي الوفيات في المنطقة.

وأشار الدكتور الجوالدة إلى أن نحو نصف السيدات (51%) تقريباً، وأكثر من رجلين من بين كل خمسة رجال (43.8%) في منطقة الشرق الأوسط يُعانون من البدانة والوزن الزائد بحسب الإحصائيات المتوفرة، إلى جانب المعدلات المرتفعة من الأطفال الذين يعانون من البدانة أو الوزن الزائد، والتي تتجاوز المعدل الوسطي العالمي البالغ 7%، حيث تصل هذه النسبة لدى الأطفال في بعض بلدان المنطقة إلى 15%، كما تتجاوز نسبة البدانة وزيادة الوزن لدى اليافعين في بعض البلدان معدل 50%.

ودعا المستشار الإقليمي للتغذية في منظمة الصحة العالمية دول المنطقة إلى مضاعفة جهودها وتسريع وتيرة العمل لوضع الخطط وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الحد من بدانة الأطفال من خلال السياسات المشتركة بين القطاعات، ومن أبرزها سياسات تقييد بعض الممارسات التسويقية لأغذية الأطفال غير الصحية، ودمج الأغذية الصحية ضمن سياسات الأغذية للمدارس، إلى جانب فرض الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر، وتعزيز الأنشطة البدنية ومتابعة المنهجيات المجتمعية.

نهضة علمية

من جانبه، أكد سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن الشراكة الاستراتيجية مع إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في تنظيم فعاليات "مؤتمر صحتي السابع" و"الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية" الذين تستضيفهما الجامعة، تنبع ليس فقط من خلال السعي لقطف ثمار هذا الإبداع في مواجهة المشكلات الصحية والغذائية والتنموية بأدوات وطنية أو حتى دولية، بل أيضاً من خلال العمل على تعزيز نهضتها العلمية الراسخة في الآفاق العالمية التي يُوجّهها بإرادة ولي الأمر المؤمن والعالم بالاتجاهات الصحيحة للتقدم بهذه الآفاق، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث اختار لهذه المرحلة مناهج البحث العلمي التي حققت جامعة الشارقة بموجبها الكثير من النجاحات والإنجازات وعزّزت موقعها في الصفوف الأمامية الأولى بين الجامعات النظيرة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي“.

ونوّه الدكتور النعيمي بمحاور ومعايير مؤتمر صحتي السابع وبصحة النتائج التي توصّل إليها وجودتها، وذلك "بفضل الجهود المخلصة القائمة على الولاء والوفاء التي تعمل عليها إدارة التثقيف الصحي ضمن مناهج ومعايير وأركان العمل العصري التي وضعها لهذه الإدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، معرباً عن شكره وتقديره لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على "الإنجازات الاجتماعية ذات الجوهر الحضاري التي يتم تحقيقها من خلال المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مشتملا البناء الصحي الصحيح والسليم اجتماعيا ومعرفيا وحضاريا لمختلف أفراد الأسرة في المجتمع.

ولفت مدير جامعة الشارقة إلى أن النتائج للمتطلبات العصرية التي تحققها مختلف الإدارات والأقسام العاملة تحت إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة جذبت اهتمام وتفاعل مختلف الدوائر والمؤسسات والمنظمات المختصة المحلية منها والإقليمية وحتى العالمية، التي أخذت من أسلوب عمل المجلس الذي يستند إلى المناهج الحضارية والعصرية لإمارة الشارقة، متوجهاً بالشكر إلى رئيس جامعة الشارقة وجميع القائمين على تنظيم المؤتمر.

محاور وجلسات

كما شهد المؤتمر اليوم، عقد جلسة حوارية عامة تحت عنوان "عبء السُمنة العالمي والإقليمي والوطني"، ناقشت الاستراتيجية العالمية والإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في معالجة العبء المزدوج لسوء التغذية وعوامل الخطر المرتبطة بالنمط الغذائي للأمراض غير المعدية، والمبادرات العالمية في الوقاية من السُمنة واستحداث السياسات الخاصة بتسويق أغذية الأطفال وقابلية التطبيق، بالإضافة إلى الخطة الوطنية للوقاية من السُمنة في دولة الإمارات.

في حين بحثت الجلسة الثانية تجربة الأمم المتحدة في ضبط التسويق الإعلامي للأطعمة الموجهة إلى الأطفال وتوحيد جداول تكوين الأغذية في إقليم الشرق الأوسط، والدروس المستفادة من أوروبا في الوقاية من السُمنة والتدابير التنظيمية في هذا المجال. فيما بحثت الجلسة أيضا آخر صرعات الحميات الغذائية والنمط الوقائي من السرطان وتداعيات مرض السُمنة واستراتيجيات التعامل معها، والتغذية والصحة النفسية.

جلسة عامة لليافعين

أما اليوم الأخير من المؤتمر، فيشهد عقد جلسة حوارية بإدارة اليافعين بعنوان "مستقبلنا المشرق"، تُناقش مُسببات انتشار السُمنة بين فئة اليافعين في البيت والمدرسة والجامعة والأماكن العامة، من أجل إيجاد حلول مناسبة للحد من السُمنة وتشجيع تبني نمط حياة صحي. وتهدف الجلسة إلى دراسة الوضع الحالي لمسببات انتشار السُمنة لدى اليافعين، للخروج باستراتيجيات مناسبة تدعم صحة هذه الفئة العُمرية والمصابين بالسمنة بالتحديد، ورفع مستوى الوعي الثقافي والمجتمعي حول السمنة وأثرها على صحة اليافعين والمجتمع وأسلوب الحياة الصحي. ويُشارك في هذه الجلسة التي تعقد في قاعة الرازي بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية، أربعة يافعين سيتواجدون على المسرح، إلى جانب مديرة الجلسة الدكتورة أمل الجودر، بكالوريوس طب من مملكة البحرين، وممثل من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ممثل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وعدد من المختصين.

فيما تناقش الجلسة الثانية المعرفة والسلوكيات تجاه استهلاك مشروبات الطاقة بين الرياضيين الصغار في الإمارات والمحفزات الحيوية كعلاج واعد للسمنة والسكري ودور الرضاعة الطبيعية في تعزيز صحة الأم والطفل (مشروع ميسك) وصفة النشاط البدني من الطفولة إلى الشباب، بالإضافة إلى النموذج الوقائي في تطبيق حملة إعلامية وحقائق وخرافات غذائية.

ويختتم المؤتمر فعالياته بمناقشة الوقاية من مضاعفات السُمنة وعلاجاتها والتأثيرات النفسية للسُمنة على الأطفال، وعلاقة السمنة بالأمراض الجلدية لدى اليافعين، وأسرار الطبيعة في تغذية البشرة.

ويُعد مؤتمر صحتي الإقليمي السابع أحد أكثر المؤتمرات المجتمعية تأثيراً وتواصلاً مع فئات المجتمع المختلفة، حيث يعتبر بمثابة حلقة وصل بين مجموعة من الأطباء والمختصين في مختلف القطاعات المحلية والدولية وأولياء الأمور والأفراد المهتمين من المجتمع، ومنصة لمناقشة أبرز وأهم المحاور الصحية المؤثرة في الوقت الحالي. وياتي تركيز الحدث في نسخته لهذا العام على موضوع السمنة، كونه يعد الآن مرضاً من أمراض العصر المرتبط بأنماط الحياة المتبعة في أيامنا هذه.