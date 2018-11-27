"الصحة" ترخص 211 منشأة خاصة وتغلق 24 في 2018

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها منحت الترخيص لـ211 منشأة خاصة، خلال العام الجاري، وأغلقت 24 منشأة طبية خاصة مخالفة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لإدارة التمكين والامتثال الصحي، للتأكد من التزام المنشآت الطبية باشتراطات مزاولة المهنة .

يأتي ذلك، في إطار استراتيجية الوزارة، الهادفة إلى تطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية، وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي عليها، وضمان حصول المجتمع على خدمات رعاية صحية، وفق أعلى المعايير العالمية .

وأوضحت الدكتورة حصة مبارك مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، أن الوزارة أغلقت 24 منشأة صحية خاصة خلال 2018، منها 11 منشأة صحية مخالفة، و13 صيدلية مخالفة، استناداً إلى قرارات لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية، ولمخالفة هذه المنشآت للقانون الاتحادي لسنة 2015، والقانون الخاص بالمنشآت الصحية الخاصة، في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وذلك بنسبة انخفاض واضحة، عن 2017 التي تم خلالها إغلاق 42 منشأة صحية.