"الذكاء الاصطناعي" حاضر بقوة في صيدلية "مدينة خليفة الطبية"

الشارقة 24 – وام:

تلعب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً مهماً في تطوير الخدمات الصحية والطبية بما فيها الخدمات الصيدلانية المتعلقة بعملية صرف الدواء بدقة متناهية وسرعة فائقة.

وتواكب مدينة الشيخ خليفة الطبية الأنظمة التكنولوجية المتطورة عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية صرف الأدوية بهدف تحقيق سعادة المرضى من خلال تقليل ساعات الانتظار وحمايتهم من أي مخاطر متعلقة بأخطاء صرف الدواء من خلال تدشين الصيدلية الذكية الأولى.

وتخدم الصيدلية الذكية ما يقارب 800 مراجع يومياً وتتراوح مدة صرف الأدوية الموصوفة ما بين 8 و10 ثوان بواسطة روبوت خاص بمتوسط سرعة تقارب 90 علبة دواء خلال الدقيقة الواحدة أي ما يعادل 5400 علبة دواء في الساعة.