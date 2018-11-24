يافعون يُناقشون سبل مواجهة السُمنة في "صحتي السابع" بالشارقة

الشارقة 24:

أعلنت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، عن عقد جلسة حوارية بإدارة اليافعين بعنوان "مستقبلنا المشرق"، وذلك ضمن مؤتمر "صحتي" السابع الذي تقام فعالياته خلال الفترة 26-28 الجاري في جامعة الشارقة.

وتعقد "جلسة اليافعين" في اليوم الأخير من مؤتمر "صحتي 2018" الذي يُقام تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث تُناقش الجلسة مُسببات انتشار السُمنة بين فئة اليافعين في بيئة البيت والمدرسة والجامعة والأماكن العامة، من أجل إيجاد حلول مناسبة للحد من السُمنة وتشجيع تبني نمط حياة صحي.

ويُشارك في الجلسة التي تستضيفها جامعة الشارقة في قاعة الرازي بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية، أربعة يافعين سيتواجدون على المسرح، إلى جانب مديرة الجلسة الدكتورة أمل الجودر بكالوريوس طب من مملكة البحرين، وممثل من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ممثل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وعدد من المختصين.

وتهدف الجلسة إلى دراسة الوضع الحالي لمسببات انتشار السُمنة لدى اليافعين، للخروج باستراتيجيات مناسبة تدعم صحة هذه الفئة العُمرية والمصابين بالسمنة بالتحديد، ورفع مستوى الوعي الثقافي والمجتمعي حول السمنة وأثرها على صحة اليافعين والمجتمع وأسلوب الحياة الصحي.

وقالت سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن الجلسة الخاصة باليافعين تأتي بهدف منح اليافعين أنفسهم أحقية المشاركة في عملية البحث عن الحلول للمشكلات الصحية التي تواجههم بطريقة بنّاءة ومبتكرة تُعزّز الوعي حول السُمنة ومخاطرها بين أبناء هذه الفئة التي نعقد عليها الآمال في بناء المستقبل.

محاور الجلسة

وتناقش الجلسة محاور عدة، تشمل المسببات الرئيسية في انتشار السُمنة بين اليافعين في العصر الحالي، والخدمات الداعمة والمتوفرة لتشجيع اليافع على تبني نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني، والبيئة المدرسية المناسبة، بالإضافة إلى دور الأهل والأصدقاء في دعم المصابين بالسُمنة، وأثر وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة في تفاقم المشكلة، إلى جانب الاستراتيجيات والحلول المقترحة لدعم الرؤية الوطنية 2021 في تقليل معدلات السُمنة بين اليافعين.

وتتضمن الجلسة عرض فيديوهات لليافعين في مواقع مختلفة، يلي كل منها مداخلة لليافعين وأحد المختصين، قبل أن يتم فتح باب النقاش للجمهور، وصولاً إلى تلخيص التوصيات وعرضها من قبل أحد اليافعين.

وتستهدف الجلسة اليافعين إلى جانب صُنّاع القرار من المؤسسات الحكومية والمختصين في المجال الصحي والفئة التدريسية كما تستهدف الجامعات والكليات والمدارس الثانوية ومجالس الشباب ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالإضافة إلى رؤساء الدوائر الحكومية والإعلاميين.

يُذكر أن مؤتمر صحتي الذي يقام تحت شعار "نُحاور، نستمع، نُغيّر"، سيشهد في يومه الأول انعقاد "الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية"، وسط حضور عربي وعالمي كبير، وأكثر من 30 مختص من أبرز الأطباء والخبراء والمختصين المحليين والعرب والأوروبيين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يمثلون مؤسسات دولية عاملة في مختلف مجالات العناية بالأطفال وصحتهم البدنية والنفسية، وذلك بشراكة استراتيجية مع جامعة الشارقة وبالتعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم والإنسانيات "آغيا".