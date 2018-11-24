20 ألف مشارك في مسيرة المشي لمحاربة السكري بدبي

الشارقة 24 - محمود علي:

شارك أكثر من 20 ألف شخص في مسيرة المشي لمحاربة مرض السكري، التي أقيمت صباح الجمعة، في حديقة زعبيل بدبي، ونظمتها مجموعة لاندمارك، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، للسنة العاشرة على التوالي، وامتدت لمسافة 3 كيلومترات.

وشارك سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بالمجلس، في المسيرة.

وأقيمت المسيرة ضمن "مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية"، التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

وتهدف المسيرة إلى تعزيز الوعي حول مرض السكري، حيث يتم التبرع بكافة رسوم الاشتراك في المسيرة إلى مؤسسة الجليلة لدعم أبحاث مرض السكري والرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تهدف الفعالية إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني في أوساط المجتمع عموماً، وبين الأطفال والعائلات خصوصاً، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة للحفاظ على صحتهم والابتعاد عن السلوك الصحي الخاطئ، كما تهدف الفعاليات التي تقام على هامش السباق إلى زيادة الوعي بأهمية الرياضة باعتبارها مصدراً للسعادة، ووسيلة للوقاية من مرض السكري المنتشرة في المجتمع.