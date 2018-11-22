لجنة الأسرة في "استشاري الشارقة" تقر زيارة عدد من المؤسسات المعنية

الشارقة 24:

أقرت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الأول الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، زيارة عدد من المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة، في إمارة الشارقة.

وتأتي الزيارات في إطار خطة اللجنة، بهدف مواصلة اهتمامها بكافة شؤون وأوضاع الأسرة.

ترأست الاجتماع فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة، وحضره خالد علي سعيد الغيلي الزعابي، مقرر اللجنة، وبطي خلفان بن سرور الكتبي، وسلطان عبد الله محمد الشرقي الظهوري، وسالم خميس المزروعي، وعبد الله إبراهيم موسى، ونورة محمد عبيد بن خليف الطنيجي، ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي أمينة السر.