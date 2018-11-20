أمينة المرزوقي: خدمة المجتمع أولوية في جامعة الشارقة

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرحت الدكتورة أمينة المرزوقي، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، أن مشاركة الجامعة في مؤتمر صحتي الإقليمي السابع، الذي تنظمه إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، هي مشاركة تنظيمية بالإضافة إلى أنها تترأس اللجنة العلمية.

وأشارت المرزوقي، إلى أن المؤتمر حيوي وهام، خاصة وأنه يتطرق إلى كيفية مكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين، مضيفة "نحن نؤمن في جامعة الشارقة أن الأطفال هم مستقبل هذه الدولة، ولهذا تحرص الدولة على أن يعيشوا في صحة وعافية، بلا أمراض".