حسين الرند: "صحتي" يكافح السمنة لدى الأطفال واليافعين

الشارقة 24 - محمود سليم:

ثمن سعادة الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في دعم سموهما المتواصل لبرامج الصحة في الإمارة.

وأشار الرند، في تصريحات لـ “الشارقة 24" إلى أن السمنة مرض منتشر بنسبة كبيرة في دول الخليج، وفي دولة الإمارات، موضحاً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع لها إطار وطني لمواجهة وعلاج السمنة ضمن الرؤية الوطنية الاستراتيجية للدولة 2021.

وأوضح أن الاستراتيجية تشمل زيادة نسبة الضرائب على المشروبات المحلاة، وتقليل نسبة السكر بها، وإطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع الهيئات الصحية والتعليمية المختلفة، مؤكداً أن الأطفال هم الذين سيقودون المسيرة في المستقبل، ولذلك يجب الاهتمام بصحتهم.