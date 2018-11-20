نورة المرزوقي: الإمارات تستهدف رفع نسبة التوطين

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أوضحت سعادة نورة محمد المرزوقي وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين أن حكومة الإمارات وضمن أجندتها الوطنية تستهدف رفع نسبة التوطين في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت أيام التوظيف المفتوحة من خلال أربعة مراحل أولها الإرشاد المهني من خلال ورش إرشادية جماعية يتم من خلالها توعية الباحثين عن أهمية القطاعات والوظائف المطروحة وآلية اليوم المفتوح وجهوزية الباحث للمقابلة، ثانياً مرحلة التدريب على مهارات خوض المقابلات الوظيفية بنجاح ومن ثم مرحلة التسجيل والتي يتم من خلالها توفير نظام ذكي لتسجيل الباحث عن عمل من خلال بطاقة الهوية ورابعاً المقابلات والتوظيف وإمكانية الحصول على الموافقة المبدئية.

وأضافت "أشكر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، ونحن كوزارة الموارد البشرية والتوطين شاركنا اليوم بعرض تجريه الوزارة في تسريع وتيرة التوطين النوعي في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وذلك ضمن أجندة دولة الإمارات".