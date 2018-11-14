إلهام الأميري: 522 مليون شخص متوقع إصابتهم بالسكري في 2030

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري الذي يصادف الـ 14 من شهر نوفمبر من كل عام، أشارت الدكتورة إلهام الأميري استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال في مستشفى القاسمي ونائب رئيس جمعية أصدقاء السكري التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" نسعى خلال هذا اليوم إلى تسليط الضوء على مرض السكري، ونعمل على تنبيه المجتمع بأهمية الوقاية والتعايش مع هذا المرض.

وأضافت الأميري لـ "الشارقة 24" أن السكري على مستوى العالم وصل إلى أرقام كبيرة جداً ومن المتوقع أن يصاب أكثر من 522 مليون شخص بمرض السكري في عام 2030، مالم يتخذ إجراءات الحد والوقاية من هذا المرض.

وقالت استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال في مستشفى القاسمي أن هناك تراجع مطمئن على مستوى دولة الإمارات في معدلات الإصابة بمرض السكري بالدولة، بنسبة 11.8%، بعد أن كانت 19%.

وأكدت الدكتورة إلهام الأميري على أهمية الفحص الدوري لمرض السكري لأن الأعراض أحياناً تكون خفية وليست واضحة، ومن أعرض مرض السكري العطش الزائد، وفقدان الوزن، وتنميل الأطراف، والتبول المتكرر، وبطيء التئام الجروح، حيث يصيب السكري الأطفال والكبار، لأن الأنواع تختلف لكن الأعراض تتشابه.

ونوهت الدكتور الأميري أن جمعية أصدقاء السكري تقوم بتوعوية ودعم مريض السكري بطرق عديدة ومختلفة، مرحبة بالجميع للانضمام في الجمعية، ودعت من خلال "الشارقة 24" جميع أفراد الجمهور للمشاركة في الحفل السنوي الذي تنظمه الجمعية "الدائرة الزرقاء" الذي سيقام صباح يوم السبت القادم في نادي سيدات الشارقة.